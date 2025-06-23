Шей — первый после Леброна игрок, ставший MVP регулярки и финала в один сезон

Сегодня, 23 июня, закончился седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу счётом 103:91 (4-3) и выиграли титул.

Разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф НБА.

Канадский баскетболист ранее был признан MVP регулярки. Таким образом, Шей стал первым игроком за последние 12 лет, которому удавалось завоевать MVP регулярки и MVP финала в одном сезоне. В 2013 году это делал форвард «Майами Хит» Леброн Джеймс.