Шей — первый после Леброна игрок, ставший MVP регулярки и финала в один сезон
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Сегодня, 23 июня, закончился седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу счётом 103:91 (4-3) и выиграли титул.
НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
Разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф НБА.
Канадский баскетболист ранее был признан MVP регулярки. Таким образом, Шей стал первым игроком за последние 12 лет, которому удавалось завоевать MVP регулярки и MVP финала в одном сезоне. В 2013 году это делал форвард «Майами Хит» Леброн Джеймс.
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