Шей Гилджес-Александер оформил уникальное достижение по наградам в истории НБА

Сегодня, 23 июня, завершился седьмой матч в рамках финальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 103:91 (4-3) в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф НБА. В среднем за матч канадец набирал 30,3 очка, отдавал 5,6 результативной передачи и совершал 4,6 подбора, проводя на площадке 38,2 минуты.

Более того, Шей стал первым игроком в истории НБА, которому удалось в одном сезоне завоевать сразу три престижные награды: он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата, получил звание MVP финала конференции, а затем и MVP финала НБА.