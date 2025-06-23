Гилджес-Александер отреагировал на исторический успех «Оклахомы» в финале НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (103:91, 4-3) прокомментировал успех своей команды.

«Трудно поверить, что всё это происходит на самом деле. Столько часов, столько эмоций, столько бессонных ночей, когда мне казалось, что это лишь мечта. Просто невероятно осознавать, что мы все здесь, вместе.

Эта команда вложила в эту цель столько сил и времени — и полностью заслужила этот успех. Самое яркое воспоминание о седьмой игре — это чистое наслаждение моментом. Это нечто потрясающее, а наши болельщики — просто фантастические», — рассказал Гилджес-Александер в послематчевом интервью.