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Гилджес-Александер отреагировал на исторический успех «Оклахомы» в финале НБА

Гилджес-Александер отреагировал на исторический успех «Оклахомы» в финале НБА
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (103:91, 4-3) прокомментировал успех своей команды.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

«Трудно поверить, что всё это происходит на самом деле. Столько часов, столько эмоций, столько бессонных ночей, когда мне казалось, что это лишь мечта. Просто невероятно осознавать, что мы все здесь, вместе.

Эта команда вложила в эту цель столько сил и времени — и полностью заслужила этот успех. Самое яркое воспоминание о седьмой игре — это чистое наслаждение моментом. Это нечто потрясающее, а наши болельщики — просто фантастические», — рассказал Гилджес-Александер в послематчевом интервью.

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