В НБА седьмой сезон подряд новый чемпион — такого не было никогда в истории лиги

Сегодня, 23 июня, завершился седьмой матч в рамках финальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 103:91 и стали победителями серии — 4-3.

По итогам сезона-2024/2025 НБА получила нового чемпиона — седьмого за последние семь лет. Подобная серия смены чемпионов стала первой в истории лиги. На втором месте отрезок 1975-1980.

С 2019 года титул ежегодно выигрывают разные команды: «Торонто Рэпторс» (2019), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020), «Милуоки Бакс» (2021), «Голден Стэйт Уорриорз» (2022), «Денвер Наггетс» (2023), «Бостон Селтикс» (2024), «Оклахома-Сити Тандер» (2025).