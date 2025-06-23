Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня плей-офф НБА 23 июня

Результаты игрового дня плей-офф НБА 23 июня
Комментарии

В ночь с 22 на 23 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся седьмой матч финальной серии плей-офф между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 23 июня

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 103:91 (счёт в серии 4-3).

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского разыгрывающего 29 очков, 12 результативных передач и пять подборов.

«Оклахома» впервые в истории стала чемпионом НБА. «Тандер» выигрывали титул в 1979 году, но тогда команда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».

Сейчас читают:
«Оклахома» закрыла лавочку звёздных проектов. НБА теперь выбирает сплочённость!
«Оклахома» закрыла лавочку звёздных проектов. НБА теперь выбирает сплочённость!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android