Результаты игрового дня плей-офф НБА 23 июня

В ночь с 22 на 23 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся седьмой матч финальной серии плей-офф между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 23 июня

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 103:91 (счёт в серии 4-3).

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского разыгрывающего 29 очков, 12 результативных передач и пять подборов.

«Оклахома» впервые в истории стала чемпионом НБА. «Тандер» выигрывали титул в 1979 году, но тогда команда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».