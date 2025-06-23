Рик Карлайл отреагировал на травму Тайриза Халибёртона в 7-м матче финала НБА

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (91:103, 3-4) прокомментировал травму разыгрывающего и лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона.

«Я не говорю о его травме — у меня нет никакой информации об этом», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в первой четверти Халибёртон был вынужден досрочно покинуть площадку из-за травмы ахиллового сухожилия, о чём сообщил отец Тайриза — Джон Халибёртон. За семь минут, проведённых на паркете, защитник успел набрать девять очков.