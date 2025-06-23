Гилджес-Александер — о Халибёртоне: у меня сжалось сердце. Мне искренне жаль его

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (103:91, 4-3) отреагировал на травму разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибёртона.

«У меня сжалось сердце за него. Трудно представить, что во время самой важной игры в жизни может произойти нечто подобное. Мне искренне жаль его. Мои молитвы — о его скорейшем выздоровлении. Он выдающийся игрок», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в первой четверти Халибёртон был вынужден досрочно покинуть площадку из-за травмы ахиллового сухожилия, о чём сообщил отец Тайриза — Джон Халибёртон. За семь минут, проведённых на паркете, защитник успел набрать девять очков.