Макконнелл поддержал Тайриза Халибёртона после поражения в 7-м матче финала НБА
Поделиться
Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (91:103, 3-4) прокомментировал травму разыгрывающего и лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона.
НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
«Мы очень переживаем за него и, безусловно, полностью поддерживаем его», — заявил Макконнелл во время послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что в первой четверти Халибёртон был вынужден досрочно покинуть площадку из-за травмы ахиллового сухожилия, о чём сообщил отец Тайриза — Джон Халибёртон. За семь минут, проведённых на паркете, защитник успел набрать девять очков.
Комментарии
- 23 июня 2025
-
07:11
-
07:07
-
07:02
-
07:01
-
06:58
-
06:40
-
06:23
-
06:17
-
06:12
-
06:09
-
06:04
-
05:50
-
04:57
-
04:27
-
04:20
-
04:11
-
04:03
-
03:51
-
03:46
-
03:40
-
03:00
-
00:08
- 22 июня 2025
-
23:56
-
23:09
-
22:39
-
22:31
-
22:30
-
21:27
-
21:07
-
20:30
-
20:25
-
19:43
-
19:24
-
19:19
-
18:45