Макконнелл поддержал Тайриза Халибёртона после поражения в 7-м матче финала НБА

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (91:103, 3-4) прокомментировал травму разыгрывающего и лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона.

«Мы очень переживаем за него и, безусловно, полностью поддерживаем его», — заявил Макконнелл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в первой четверти Халибёртон был вынужден досрочно покинуть площадку из-за травмы ахиллового сухожилия, о чём сообщил отец Тайриза — Джон Халибёртон. За семь минут, проведённых на паркете, защитник успел набрать девять очков.