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Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт ответил, что помогло команде стать чемпионом НБА

Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт ответил, что помогло команде стать чемпионом НБА
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (103:91, 4-3) подвёл итоги чемпионства своей команды в НБА.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

«Хочу поздравить «Индиану» с великолепным сезоном — они были серьёзным соперником. Когда-то для всех нас — игроков, тренеров, персонала — это было всего лишь мечтой. Были времена, когда мы даже не знали, попадём ли вообще в НБА. Для нас огромная честь быть здесь, и мы безмерно благодарны за такую возможность.

Главное достоинство нашей команды — в том, как она себя ведёт: наши ребята ведут себя как чемпионы, сражаются как чемпионы и искренне поддерживают успехи друг друга, а такое редко встретишь в профессиональном спорте. Я говорил это не раз и повторю ещё: у нас удивительная команда. Теперь она стала чемпионом», — заявил Дэйгнолт в послематчевом интервью.

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