Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт ответил, что помогло команде стать чемпионом НБА

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (103:91, 4-3) подвёл итоги чемпионства своей команды в НБА.

«Хочу поздравить «Индиану» с великолепным сезоном — они были серьёзным соперником. Когда-то для всех нас — игроков, тренеров, персонала — это было всего лишь мечтой. Были времена, когда мы даже не знали, попадём ли вообще в НБА. Для нас огромная честь быть здесь, и мы безмерно благодарны за такую возможность.

Главное достоинство нашей команды — в том, как она себя ведёт: наши ребята ведут себя как чемпионы, сражаются как чемпионы и искренне поддерживают успехи друг друга, а такое редко встретишь в профессиональном спорте. Я говорил это не раз и повторю ещё: у нас удивительная команда. Теперь она стала чемпионом», — заявил Дэйгнолт в послематчевом интервью.