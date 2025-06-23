«Оклахома» стала чемпионом НБА, «Реал» вдесятером обыграл «Пачуку». Главное к утру

«Оклахома» победила «Индиану» в седьмом матче финала плей-офф НБА и впервые в истории стала чемпионом, «Реал», несмотря на раннее удаление Рауля Асенсио, обыграл «Пачуку», а «Манчестер Сити» забил шесть безответных голов в ворота «Аль-Айна» на клубном чемпионате мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».