«Оклахома» стала чемпионом НБА, «Реал» вдесятером обыграл «Пачуку». Главное к утру
«Оклахома» победила «Индиану» в седьмом матче финала плей-офф НБА и впервые в истории стала чемпионом, «Реал», несмотря на раннее удаление Рауля Асенсио, обыграл «Пачуку», а «Манчестер Сити» забил шесть безответных голов в ворота «Аль-Айна» на клубном чемпионате мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Оклахома» победила «Индиану» в седьмом матче и впервые в истории стала чемпионом НБА.
- «Реал» победил «Пачуку» на клубном ЧМ, играя в меньшинстве с седьмой минуты.
- «Ман Сити» со счётом 6:0 разгромил «Аль-Айн» на КЧМ и досрочно вышел в плей-офф.
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