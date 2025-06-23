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23 июня главные новости спорта, НБА, футбол, баскетбол, клубный чемпионат мира, теннис, авто, UFC

«Оклахома» стала чемпионом НБА, «Реал» вдесятером обыграл «Пачуку». Главное к утру
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«Оклахома» победила «Индиану» в седьмом матче финала плей-офф НБА и впервые в истории стала чемпионом, «Реал», несмотря на раннее удаление Рауля Асенсио, обыграл «Пачуку», а «Манчестер Сити» забил шесть безответных голов в ворота «Аль-Айна» на клубном чемпионате мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Оклахома» победила «Индиану» в седьмом матче и впервые в истории стала чемпионом НБА.
  2. «Реал» победил «Пачуку» на клубном ЧМ, играя в меньшинстве с седьмой минуты.
  3. «Ман Сити» со счётом 6:0 разгромил «Аль-Айн» на КЧМ и досрочно вышел в плей-офф.
  4. Шей Гилджес-Александер признан MVP финальной серии плей-офф НБА — 2025.
  5. Криштиану Роналду продлит контракт с «Аль-Насром», переговоры близки к завершению — Скира.
  6. Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в ближайшие дни возглавит клуб из Турции.
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