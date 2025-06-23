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Президент «Оклахомы» ответил, в чём секрет успеха команды в сезоне-2024/2025 НБА

Президент «Оклахомы» ответил, в чём секрет успеха команды в сезоне-2024/2025 НБА
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Президент и генеральный менеджер «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (103:91, 4-3) высказался по поводу чемпионства «Оклахомы» в сезоне-2024/2025.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

«В «Оклахоме» собралась по-настоящему сплочённая команда, а не просто группа победителей. Эти ребята воплощают в себе всё лучшее, что присуще молодости: они ставят командный успех превыше личных достижений, умеют жертвовать собой ради общей цели, и всё это удивительным образом произошло за очень короткое время.

Всё заслуги принадлежат именно им, и мы безмерно благодарны, что они представляют наш клуб. Возраст — лишь цифра, а вот самоотдача и зрелость никак от него не зависят, и у этих игроков эти качества проявляются в полной мере. Работать с ними — большая честь и гордость», — заявил Прести в послематчевом интервью.

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