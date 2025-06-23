Президент «Оклахомы» ответил, в чём секрет успеха команды в сезоне-2024/2025 НБА

Президент и генеральный менеджер «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (103:91, 4-3) высказался по поводу чемпионства «Оклахомы» в сезоне-2024/2025.

«В «Оклахоме» собралась по-настоящему сплочённая команда, а не просто группа победителей. Эти ребята воплощают в себе всё лучшее, что присуще молодости: они ставят командный успех превыше личных достижений, умеют жертвовать собой ради общей цели, и всё это удивительным образом произошло за очень короткое время.

Всё заслуги принадлежат именно им, и мы безмерно благодарны, что они представляют наш клуб. Возраст — лишь цифра, а вот самоотдача и зрелость никак от него не зависят, и у этих игроков эти качества проявляются в полной мере. Работать с ними — большая честь и гордость», — заявил Прести в послематчевом интервью.