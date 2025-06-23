Фото: Халибёртон на костылях встречает партнёров по команде после поражения в финале НБА

Сегодня, 23 июня, завершился седьмой матч в рамках финальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 103:91 (4-3) в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон после финального матча встречал своих одноклубников на костылях по итогам поражения в финале НБА.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в первой четверти Халибёртон был вынужден досрочно покинуть площадку из-за травмы ахиллова сухожилия, о чём сообщил отец Тайриза — Джон Халибёртон. За семь минут, проведённых на паркете, защитник успел набрать девять очков.