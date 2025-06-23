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Фото: Халибёртон на костылях встречает партнёров по команде после поражения в финале НБА

Фото: Халибёртон на костылях встречает партнёров по команде после поражения в финале НБА
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Сегодня, 23 июня, завершился седьмой матч в рамках финальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 103:91 (4-3) в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон после финального матча встречал своих одноклубников на костылях по итогам поражения в финале НБА.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в первой четверти Халибёртон был вынужден досрочно покинуть площадку из-за травмы ахиллова сухожилия, о чём сообщил отец Тайриза — Джон Халибёртон. За семь минут, проведённых на паркете, защитник успел набрать девять очков.

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