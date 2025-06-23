«Очень смело». Карузо отреагировал на параллели между Гилджес-Александером и Леброном

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (103:91, 4-3) высказался о партнёре по команде Шее Гилджес-Александере, который был признан MVP финальной серии.

«Сравнивать с Леброном — это очень смелое начало, ведь Леброн был признан будущей звездой уже в 18 лет и сумел превзойти все ожидания, которые перед ним ставили.

Если говорить о статусе лица лиги и лучшего игрока сильнейшей команды, у ШГА есть все задатки для этого. И, скорее всего, он будет стремиться к новым вершинам», — заявил Карузо во время послематчевой пресс-конференции.