«Очень смело». Карузо отреагировал на параллели между Гилджес-Александером и Леброном
Поделиться
Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо после седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (103:91, 4-3) высказался о партнёре по команде Шее Гилджес-Александере, который был признан MVP финальной серии.
НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
«Сравнивать с Леброном — это очень смелое начало, ведь Леброн был признан будущей звездой уже в 18 лет и сумел превзойти все ожидания, которые перед ним ставили.
Если говорить о статусе лица лиги и лучшего игрока сильнейшей команды, у ШГА есть все задатки для этого. И, скорее всего, он будет стремиться к новым вершинам», — заявил Карузо во время послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 23 июня 2025
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
07:56
-
07:51
-
07:39
-
07:29
-
07:11
-
07:07
-
07:02
-
07:01
-
06:58
-
06:40
-
06:23
-
06:17
-
06:12
-
06:09
-
06:04
-
05:50
-
04:57
-
04:27
-
04:20
-
04:11
-
04:03
-
03:51
-
03:46
-
03:40
-
03:00
-
00:08
- 22 июня 2025
-
23:56
-
23:09
-
22:39
-
22:31
-
22:30
-
21:27