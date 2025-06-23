«Всё, о чём я сейчас думаю». Рик Карлайл — о моменте перед финальной игрой НБА

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл поделился мнением о том, что в Сети появилось видео открытых автобусов с логотипом «Оклахома-Сити Тандер» ещё перед началом седьмой игры финала НБА.

«Я только что увидел видео, которое, вероятно, станет вирусным, — о каких-то автобусах с открытым верхом, которые предположительно предназначены для парада и уже раскрашены как чемпионские. Это всё, о чём я сейчас думаю», — сказал Рик Карлайл на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, «Индиана» уступила в финальной седьмой игре со счётом 91:103. Лидер команды Тайриз Халибёртон получил травму по ходу первой четверти. «Оклахома» стала чемпионом НБА 2025 года.