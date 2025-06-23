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«Оклахома» повторила достижение легендарного состава «Чикаго»

«Оклахома» повторила достижение легендарного состава «Чикаго»
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«Оклахома-Сити Тандер», лидером которой является Шей Гилджес-Александер, стала единственной командой после «Чикаго Буллз» во главе с Майклом Джорданом, которой удалось одержать как минимум 84 победы в течение одного сезона и в итоге стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Этой информацией поделился статистический портал StatMuse. Отметим, «Индиана» уступила в седьмом матче с результатом 91:103, тем самым проиграв в финале со счётом 3-4.

«Оклахома» — чемпион НБА 2025 года. «Громовержцы» стали самой молодой командой за последние 47 лет, взявшей трофей. Средний возраст игроков команды — 25,6 года. MVP финала был признан канадец Шей Гилджес-Александер.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
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