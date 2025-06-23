«Оклахома» повторила достижение легендарного состава «Чикаго»

«Оклахома-Сити Тандер», лидером которой является Шей Гилджес-Александер, стала единственной командой после «Чикаго Буллз» во главе с Майклом Джорданом, которой удалось одержать как минимум 84 победы в течение одного сезона и в итоге стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Этой информацией поделился статистический портал StatMuse. Отметим, «Индиана» уступила в седьмом матче с результатом 91:103, тем самым проиграв в финале со счётом 3-4.

«Оклахома» — чемпион НБА 2025 года. «Громовержцы» стали самой молодой командой за последние 47 лет, взявшей трофей. Средний возраст игроков команды — 25,6 года. MVP финала был признан канадец Шей Гилджес-Александер.