Чет Холмгрен показал уникальную статистику в седьмой игре финала НБА

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен в решающей седьмой игре финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» набрал 18 очков, сделал восемь подборов и пять блок-шотов.

По информации статистического портала StatMuse, Холмгрен стал первым игроком в истории седьмых игр финала, кому удалось оформить пять блок-шотов. Это второй профессиональный сезон Чета в карьере. Сезон-2022/2023 игрок полностью пропустил из-за травмы.

Напомним, «Оклахома» одержала победу со счётом 103:91. «Тандер» стали чемпионами НБА 2025 года. Канадец Шей Гилджес-Александер получил награду самому ценному игроку (MVP) финала.