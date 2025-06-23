Мама игрока НБА потребовала не снимать её сына, прослезившегося после поражения в финале

Мама разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Ти Джея Макконнелла попросила оператора не снимать его сына, который прослезился после поражения в седьмом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер». Когда Ти Джей оказался в объятиях женщины и та заметила, что их снимает оператор, то попросила убрать камеру.

Мама игрока НБА потребовала не снимать прослезившегося сына:

Напомним, «Оклахома» победила в седьмом матче со счётом 103:91 (4-3), став чемпионом НБА сезона-2024/2025. Макконнелл провёл на площадке чуть более 28 минут и за это время набрал 16 очков, сделал шесть подборов и три передачи.