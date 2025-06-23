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Мама игрока НБА потребовала не снимать её сына, прослезившегося после поражения в финале

Мама игрока НБА потребовала не снимать её сына, прослезившегося после поражения в финале
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Мама разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Ти Джея Макконнелла попросила оператора не снимать его сына, который прослезился после поражения в седьмом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер». Когда Ти Джей оказался в объятиях женщины и та заметила, что их снимает оператор, то попросила убрать камеру.

Мама игрока НБА потребовала не снимать прослезившегося сына:

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

Напомним, «Оклахома» победила в седьмом матче со счётом 103:91 (4-3), став чемпионом НБА сезона-2024/2025. Макконнелл провёл на площадке чуть более 28 минут и за это время набрал 16 очков, сделал шесть подборов и три передачи.

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