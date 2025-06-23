«Теперь настоящий». Алекс Карузо — о втором титуле в НБА после первого с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо в шутку высказался о завоевании второго титула в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В финале сезона-2024/2025 «Оклахома» победила «Индиану Пэйсерс».

«Теперь у меня есть настоящий! Теперь никто не сможет ничего сказать!» — приводит слова Карузо на своей странице в социальных сетях журналист Фред Кац.

Напомним, «Оклахома» победила «Индиану» в семи матчах. Седьмая и решающая игра в серии завершилась со счётом 103:91.

Отметим, что первое чемпионство в карьеру Алекс завоевал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году. Тот титул команда выиграла в так называемом «пузыре» из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Многие фанаты считают, что титул был не совсем справедливым.

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