Холмгрен стал самым молодым игроком после Данкана по одному из показателей в финале НБА

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Хомлгрен стал самым молодым баскетболистом со времён Тима Данкана («Сан-Антонио Спёрс»), кому удалось сделать как минимум 10 блок-шотов в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Этой информацией поделился статистический портал StatMuse.

Напомним, «Оклахома» одержала победу в седьмом матче финала над «Индианой Пэйсерс» со счётом 103:91. Холмгрен набрал 18 очков, сделал восемь подборов и пять блок-шотов. Чет полностью пропустил сезон-2022/2023 из-за травмы, но уже в своём втором профессиональном сезоне помог «Оклахоме» стать чемпионом.

Отметим, что канадец Шей Гилджес-Александер получил награду самому ценному игроку (MVP) финала.