Паскаль Сиакам высказался после поражения в финале НБА

Тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам высказался после поражения в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер».

«Мы действительно хотели сделать это для города. Эти парни спят и дышат баскетболом… Нам жаль, что мы не смогли», — сказал Паскаль на пресс-конференции.

Напомним, «Оклахома» победила «Индиану» в семи матчах. Седьмая и решающая игра в серии завершилась со счётом 103:91. Отметим, что «Тандер» стали чемпионами НБА впервые в истории. Команда выигрывала титул в 1979 году, но тогда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».

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