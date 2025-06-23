Стивен Эй Смит объяснил, почему Кайри Ирвинг заслуживает уважения в НБА

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит перед финалом НБА сезона-2024/2025 высказался о звёздном разыгрывающем «Даллас Маверикс» американце Кайри Ирвинге, которого ранее критиковал.

«Вопреки распространённому мнению, есть игроки, которые играют не за деньги или чемпионство — они играют за наследие. Это делает такой парень, как Кайри Ирвинг. Люди пытаются ненавидеть, но вы должны понимать, что парень — чемпион.

Он выдал чемпионский момент [в финале НБА в 2016 году]. Вы говорите о нём и Леброне Джеймсе, об игре, где они набрали по 41 очку, что привело к седьмому матчу. Он совершил бросок через величайшего снайпера [Стефена Карри], которого создавал бог», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.