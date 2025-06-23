Паскаль Сиакам высказался об игроках «Индианы» после поражения в финале НБА

Тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам признался, что гордится товарищами по команде после поражения в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Да, мы не победили. Но я действительно горжусь всеми… Я и вправду люблю этих ребят», — сказал Сиакам на пресс-конференции.

Напомним, «Оклахома» победила «Индиану» в семи матчах. Седьмая и решающая игра в серии завершилась со счётом 103:91.

Отметим, что «Тандер» стали самым молодым коллективом, выигравшим титул в течение последних 48 лет. Средний возраст команды — 25,56 года. По этому показателю впереди «Оклахомы» только «Портленд Трэйл Блэйзерс» в сезоне-1976/1977 — их средний возраст был равен 25,03 года.

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