Видео: «Оклахома» празднует победу в финале НБА
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«Оклахома-Сити Тандер» стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2024/2025. Появилось видео празднования после победы в седьмом матче финальной серии над «Индианой Пэйсерс».
Празднование «Оклахомы» после победы в финале НБА:
Напомним, «Оклахома» одержала победу в седьмом матче финала над «Индианой Пэйсерс» со счётом 103:91. «Тандер» стали чемпионами НБА 2025 года. Канадец и главная звезда «громовержцев» Шей Гилджес-Александер получил награду самому ценному игроку (MVP) финала.
Отметим, что в финальном матче сезона в первой четверти травму получил Тайриз Халибёртон, который не сумел продолжить встречу. Инсайдеры отмечают, что у звезды «Индианы» может быть разрыв ахиллова сухожилия.
НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
Комментарии
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