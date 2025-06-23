Видео: «Оклахома» празднует победу в финале НБА

«Оклахома-Сити Тандер» стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2024/2025. Появилось видео празднования после победы в седьмом матче финальной серии над «Индианой Пэйсерс».

Празднование «Оклахомы» после победы в финале НБА:

Напомним, «Оклахома» одержала победу в седьмом матче финала над «Индианой Пэйсерс» со счётом 103:91. «Тандер» стали чемпионами НБА 2025 года. Канадец и главная звезда «громовержцев» Шей Гилджес-Александер получил награду самому ценному игроку (MVP) финала.

Отметим, что в финальном матче сезона в первой четверти травму получил Тайриз Халибёртон, который не сумел продолжить встречу. Инсайдеры отмечают, что у звезды «Индианы» может быть разрыв ахиллова сухожилия.