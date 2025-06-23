Гилджес-Александер превзошёл достижение легенды НБА Майкла Джордана в сезоне-1992/1993
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Канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набирал в среднем 32,7 очка за игру в рамках регулярного чемпионата.
Как информирует ESPN US, это является самым высоким показателем для игрока в чемпионском сезоне. Шей превзошёл легенду НБА Майкла Джордана, который в сезоне-1992/1993 набирал в среднем 32,6 очка за матч.
Напомним, «Оклахома» в финале НБА встречалась с «Индианой Пэйсерс» и одержала победу в семи матчах. Седьмая и решающая игра в серии завершилась со счётом 103:91.
НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
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