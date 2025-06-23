Гилджес-Александер превзошёл достижение легенды НБА Майкла Джордана в сезоне-1992/1993

Канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набирал в среднем 32,7 очка за игру в рамках регулярного чемпионата.

Как информирует ESPN US, это является самым высоким показателем для игрока в чемпионском сезоне. Шей превзошёл легенду НБА Майкла Джордана, который в сезоне-1992/1993 набирал в среднем 32,6 очка за матч.

Напомним, «Оклахома» в финале НБА встречалась с «Индианой Пэйсерс» и одержала победу в семи матчах. Седьмая и решающая игра в серии завершилась со счётом 103:91.

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