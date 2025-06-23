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Кевин Дюрант поздравил «Оклахому» с победой в финале НБА

Кевин Дюрант поздравил «Оклахому» с победой в финале НБА
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант поздравил «Оклахома-Сити Тандер» с победой в финале сезона-2024/2025.

Дюрант иронично отреагировал на церемонию награждения, в рамках которой был показан форвард «Оклахомы» Айзея Хартенштайн со спящим сыном на руках.

«Младший Хартенштайн сильно устал. Поздравляю «Оклахома-Сити Тандер», — написал Дюрант в социальных сетях.

Напомним, «Оклахома» одержала победу в седьмом матче финала над «Индианой Пэйсерс» со счётом 103:91. «Тандер» стали чемпионами НБА 2025 года. Канадец Шей Гилджес-Александер получил награду самому ценному игроку (MVP) финала.

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