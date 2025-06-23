«Оклахома» стала первым за пять лет чемпионом НБА без уплаты налога

«Оклахома-Сити Тандер» стала первой командой после «Лос-Анджелес Лейкерс» (в 2020 году), кто выиграл трофей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) без уплаты налога на роскошь.

По информации Sportrac в социальной сети X (ранее Twitter), всего было пять команд за последние 13 лет, кто не платил налог и стал чемпионом. Помимо «Оклахомы» и «Лейкерс», такими командами являются «Голден Стэйт Уорриорз» в 2015 и 2017 году, а также «Сан-Антонио Спёрс» в 2014-м.

Напомним, «Оклахома» одержала победу в седьмом матче финала над «Индианой Пэйсерс» со счётом 103:91. «Тандер» стали чемпионами НБА 2025 года. Канадец и главная звезда «громовержцев» Шей Гилджес-Александер получил награду самому ценному игроку (MVP) финала.