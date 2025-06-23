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«Оклахома» стала первым за пять лет чемпионом НБА без уплаты налога

«Оклахома» стала первым за пять лет чемпионом НБА без уплаты налога
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«Оклахома-Сити Тандер» стала первой командой после «Лос-Анджелес Лейкерс» (в 2020 году), кто выиграл трофей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) без уплаты налога на роскошь.

По информации Sportrac в социальной сети X (ранее Twitter), всего было пять команд за последние 13 лет, кто не платил налог и стал чемпионом. Помимо «Оклахомы» и «Лейкерс», такими командами являются «Голден Стэйт Уорриорз» в 2015 и 2017 году, а также «Сан-Антонио Спёрс» в 2014-м.

Напомним, «Оклахома» одержала победу в седьмом матче финала над «Индианой Пэйсерс» со счётом 103:91. «Тандер» стали чемпионами НБА 2025 года. Канадец и главная звезда «громовержцев» Шей Гилджес-Александер получил награду самому ценному игроку (MVP) финала.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
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