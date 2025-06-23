«Мне плохо, ещё не оправился от увиденного». Эксперт — о травме Халибёртона в финале НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст дал комментарий по поводу травмы лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона в седьмом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (91:103, 3-4 в серии).

«Кажется, за 23 года я так сильно не волновался. Мне плохо. Я ещё не оправился от того, что увидел», — приводит слова Уиндхорста The Indianapolis Star со ссылкой на SportsCenter.

Напомним, Халибёртон был вынужден досрочно покинуть площадку в первой четверти. Впоследствии его отец сообщил, что у игрока травма ахиллова сухожилия. За семь минут, проведённых на паркете, защитник успел набрать девять очков.

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