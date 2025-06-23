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«Оклахома» установила новый рекорд по результативности за сезон в НБА

«Оклахома» установила новый рекорд по результативности за сезон в НБА
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«Оклахома-Сити Тандер» после победы в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года обновила рекорд по результативности в течение одного сезона с учётом регулярного чемпионата и плей-офф.

По информации канала Crazy Stats в социальной сети X (ранее Twitter), «Оклахома» в общей сложности набрала 12 519 очков, что является самым высоким показателем в истории лиги. Ранее звание самой результативной команды было у «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2018/2019 (12 161 очко).

Отметим, что «Индиана Пэйсерс» по ходу этого сезона набрала 12 248 очков, побив достижение «воинов», став второй командой в истории по результативности после «Оклахомы».

Напомним, «Оклахома» одержала победу в седьмом матче финала над «Индианой» со счётом 103:91. «Тандер» стали чемпионами НБА 2025 года.

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