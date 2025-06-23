Марк Дэйгнолт стал пятым в списке самых молодых тренеров, чьи команды выиграли титул НБА

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт вышел на пятое место в списке самых молодых тренеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чьи команды выигрывали титул. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Напомним, «Оклахома» стала чемпионом НБА сезона-2024/2025 после победы в седьмом матче с «Индианой Пэйсерс». Возраст Дэйгнолта в день триумфа его команды составляет 40 лет и 119 дней.

Отметим также, что «Тандер» стали самым молодым коллективом, выигравшим титул в течение последних 48 лет. Средний возраст команды составил 25,56 года.

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