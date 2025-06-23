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Марк Дэйгнолт стал пятым в списке самых молодых тренеров, чьи команды выиграли титул НБА

Марк Дэйгнолт стал пятым в списке самых молодых тренеров, чьи команды выиграли титул НБА
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт вышел на пятое место в списке самых молодых тренеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чьи команды выигрывали титул. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

Напомним, «Оклахома» стала чемпионом НБА сезона-2024/2025 после победы в седьмом матче с «Индианой Пэйсерс». Возраст Дэйгнолта в день триумфа его команды составляет 40 лет и 119 дней.

Отметим также, что «Тандер» стали самым молодым коллективом, выигравшим титул в течение последних 48 лет. Средний возраст команды составил 25,56 года.

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