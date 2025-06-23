Марк Дэйгнолт стал пятым в списке самых молодых тренеров, чьи команды выиграли титул НБА
Поделиться
Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт вышел на пятое место в списке самых молодых тренеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чьи команды выигрывали титул. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.
НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
Напомним, «Оклахома» стала чемпионом НБА сезона-2024/2025 после победы в седьмом матче с «Индианой Пэйсерс». Возраст Дэйгнолта в день триумфа его команды составляет 40 лет и 119 дней.
Отметим также, что «Тандер» стали самым молодым коллективом, выигравшим титул в течение последних 48 лет. Средний возраст команды составил 25,56 года.
Главные спортивные новости дня:
Комментарии
- 23 июня 2025
-
11:36
-
11:04
-
10:55
-
10:38
-
10:35
-
10:34
-
10:25
-
10:12
-
10:11
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:41
-
09:29
-
09:22
-
09:15
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
07:56
-
07:51
-
07:39
-
07:29
-
07:11
-
07:07
-
07:02
-
07:01
-
06:58
-
06:40
-
06:23
-
06:17
-
06:12
-
06:09
-
06:04
-
05:50