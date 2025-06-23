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«Пошёл отсюда!» Толпа враждебно встретила Леброна Джеймса в Нью-Йорке

«Пошёл отсюда!» Толпа враждебно встретила Леброна Джеймса в Нью-Йорке
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил холодный приём от некоторых фанатов в Нью-Йорке, куда он прибыл на фестиваль Fanatics Fest. Когда Джеймс шёл в сопровождении охранников, часть людей стала гудеть в его адрес, а кто-то выкрикнул: «Пошёл вон! Возвращайся в Лос-Анджелес».

Толпа враждебно встретила Леброна в Нью-Йорке:

Леброн не стал вступать в конфронтацию с недовольными болельщиками, а просто проигнорировал их, продолжив движение.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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