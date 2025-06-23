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Карузо первым среди игроков «Оклахомы» открыл шампанское, после чего начал всех обливать

Карузо первым среди игроков «Оклахомы» открыл шампанское, после чего начал всех обливать
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Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо облил товарищей по команде праздничным шампанским. Карузо первым среди игроков «Оклахомы» справился со своей бутылкой, после чего стал обливать игристым напитком баскетболистов «Тандер».

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

Алекс Карузо облил игроков «Оклахомы» шампанским:

Напомним, «Оклахома» в финале Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 встречалась с «Индианой Пэйсерс» и победила в семи матчах. Седьмая и решающая игра в серии завершилась со счётом 103:91.

«Тандер» стали самым молодым коллективом, который завоевал титул в течение последних 48 лет. Средний возраст команды — 25,56 года.

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