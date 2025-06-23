Карузо первым среди игроков «Оклахомы» открыл шампанское, после чего начал всех обливать

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо облил товарищей по команде праздничным шампанским. Карузо первым среди игроков «Оклахомы» справился со своей бутылкой, после чего стал обливать игристым напитком баскетболистов «Тандер».

Алекс Карузо облил игроков «Оклахомы» шампанским:

Напомним, «Оклахома» в финале Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 встречалась с «Индианой Пэйсерс» и победила в семи матчах. Седьмая и решающая игра в серии завершилась со счётом 103:91.

«Тандер» стали самым молодым коллективом, который завоевал титул в течение последних 48 лет. Средний возраст команды — 25,56 года.