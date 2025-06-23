Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Несомненно». Гомельский назвал трёх легионеров, которых ЦСКА должен точно сохранить

«Несомненно». Гомельский назвал трёх легионеров, которых ЦСКА должен точно сохранить
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу московского ЦСКА.

— Как вы прокомментируете продление контрактов Ивана Ухова, Никиты Курбанова, Семёна Антонова и кого из легионеров армейцев вам бы хотелось оставить на следующий сезон?
— Тренер Пистиолис опирается на опыт игроков, их умение и желание играть в защите. Несомненно, следует оставить Каспера Уэйра, Мело Тримбла и Тони Джекири, — написал Гомельский.

Напомним, ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. В финальной серии армейцы встречались с «Зенитом» и победили клуб из Санкт-Петербурга в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для ЦСКА 12-м в Единой лиге и вторым подряд.

Сейчас читают:
Единая лига — самая неинтересная в Европе? Топ-10 чемпионатов по интриге
Единая лига — самая неинтересная в Европе? Топ-10 чемпионатов по интриге

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android