«Несомненно». Гомельский назвал трёх легионеров, которых ЦСКА должен точно сохранить

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу московского ЦСКА.

— Как вы прокомментируете продление контрактов Ивана Ухова, Никиты Курбанова, Семёна Антонова и кого из легионеров армейцев вам бы хотелось оставить на следующий сезон?

— Тренер Пистиолис опирается на опыт игроков, их умение и желание играть в защите. Несомненно, следует оставить Каспера Уэйра, Мело Тримбла и Тони Джекири, — написал Гомельский.

Напомним, ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. В финальной серии армейцы встречались с «Зенитом» и победили клуб из Санкт-Петербурга в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для ЦСКА 12-м в Единой лиге и вторым подряд.

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