«Это было разочарование». Отец Гилджес-Александера вспомнил о переходе сына в «Оклахому»

Вон Александер, отец чемпиона НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадца Шея Гилджес-Александера, поделился воспоминаниями о переходе сына в команду в 2019 году.

«Когда это произошло, поначалу мы были несколько разочарованы. Вы покинули место, где вы расслаблены, Лос-Анджелес. Тепло, у вас есть девушки и всё такое… Это нравится, не так ли? Поначалу вы думаете: «Меня обменивают, а мне нравится это место». Но затем вы начинаете задумываться.

Кажется, во время Летней лиги я сказал: «Шей, это твой шанс засиять. Вот оно. Это судьба. Это то, чего хочет от тебя Господь». Это первое. Во-вторых, я сказал: «Братан, тебе не дают быть собой. Колин Сектон набирает по 22 очка за вечер. Деандре Эйтон делает своё дело. Все в твоем драфте стали мужиками, потому что играли в плохих командах, их рано выбрали и им пришлось пройти через это», — приводит слова Александера издание ClutchPoints.