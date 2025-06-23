Хартенштайн — после титула в НБА: когда побеждал в Литве, все пили только крепкую текилу

27-летний центровой «Оклахома-Сити Тандер» Айзея Хартенштайн после титула в сезоне-2024/2025 вспомнил о своём чемпионском опыте в Литве. С 2016 по 2017 год спортсмен выступал за «Жальгирис».

«Это было больше похоже на урок на YouTube. Мы спрашивали Алекса Карузо, как всё сделать правильно. На самом деле никто толком не знал, как это делается. Когда я победил в Литве, то все пили только крепкую текилу. Только неразбавленный крепкий напиток», — сказал Хартенштайн на пресс-конференции.

Напомним, «Оклахома» в финальной серии НБА встречалась с «Индианой Пэйсерс» и победила в семи матчах. Седьмая и решающая игра завершилась со счётом 103:91.

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