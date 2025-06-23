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Хартенштайн — после титула в НБА: когда побеждал в Литве, все пили только крепкую текилу

Хартенштайн — после титула в НБА: когда побеждал в Литве, все пили только крепкую текилу
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27-летний центровой «Оклахома-Сити Тандер» Айзея Хартенштайн после титула в сезоне-2024/2025 вспомнил о своём чемпионском опыте в Литве. С 2016 по 2017 год спортсмен выступал за «Жальгирис».

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

«Это было больше похоже на урок на YouTube. Мы спрашивали Алекса Карузо, как всё сделать правильно. На самом деле никто толком не знал, как это делается. Когда я победил в Литве, то все пили только крепкую текилу. Только неразбавленный крепкий напиток», — сказал Хартенштайн на пресс-конференции.

Напомним, «Оклахома» в финальной серии НБА встречалась с «Индианой Пэйсерс» и победила в семи матчах. Седьмая и решающая игра завершилась со счётом 103:91.

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