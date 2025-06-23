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Лидер «Индианы» Халибёртон порвал ахилл в финале НБА и перенесёт операцию — RG

Лидер «Индианы» Халибёртон порвал ахилл в финале НБА и перенесёт операцию — RG
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон отправится в Нью-Йорк, где перенесёт операцию на разорванном ахилловом сухожилии. Об этом информирует RG.

Напомним, Тайриз был вынужден досрочно покинуть паркет в первой четверти седьмого матча финальной серии НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Впоследствии его отец сообщил, что у игрока травма ахиллова сухожилия. За семь минут, проведённых на паркете, защитник успел набрать девять очков. «Пэйсерс» уступили со счётом 91:103. Чемпионом стала «Оклахома».

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

Ранее о травме Халибёртона высказался североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

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