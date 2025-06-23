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Журналист объяснил, почему Егор Дёмин не нужен «Нью-Орлеану» в НБА

Журналист объяснил, почему Егор Дёмин не нужен «Нью-Орлеану» в НБА
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Журналист Крис Ламберт объяснил свою точку зрения, почему «Нью-Орлеан Пеликанс» не стоит выбирать на драфте НБА российского баскетболиста Егора Дёмина.

«Если говорить о наборе навыков Дёмина, то игра в пас и габариты стоят превыше всего. И то и другое — это здорово, а игра в пас — это то, что определённо нужно «Нью-Орлеану». Тем не менее им также нужна результативность.

Я не говорю, что Дёмин не может стать снайпером, но, глядя на него, я вижу в нём немного от Джоша Гидди. С момента драфта и по сей день главным недостатком Гидди остаётся трёхочковый бросок, который стал решающим фактором его обмена из «Оклахомы».

Учитывая то, что в прошлом сезоне «Пеликанс» входили в пятёрку худших команд по количеству попыток и реализованных бросков, — это одна из главных проблем клуба. «Нью-Орлеан» не может себе позволить инвестицию в одного из главных защитников, который, возможно, не будет угрожать с трёхочковой дистанции», — приводит слова Ламберта издание PelicanDebrief.

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