Появилось видео с демонстрацией отношения Дюранта на обмен в «Хьюстон»

Появилось видео, на кадрах которого показана реакция лёгкого форварда Кевина Дюранта на обмен в «Хьюстон Рокетс». Рядом с Кевином на видеозаписи находится его агент и деловой партнёр Рич Клейман, который поздравляет баскетболиста с его новым карьерным шагом.

Появилось видео с реакцией Кевина Дюранта на обмен из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс»:

Ранее сообщалось, что «Финикс Санз» получит за Дюранта Диллона Брукса, Джейлена Грина, а также 10-й пик первого раунда на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году и пять пиков второго раунда. Отметим, что Кевину в настоящий момент 36 лет.