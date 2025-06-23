Андреа Тринкьери покинул «Жальгирис»

«Жальгирис» объявил об уходе итальянского специалиста Андреа Тринкьери с поста главного тренера.

«Жальгирис» и главный тренер Андреа Тринкьери расстались. Вместе с Андреа клуб покидает помощник тренера Массимилиано Менетти. Спасибо за вашу работу и желаем вам дальнейших успехов в карьере», — говорится в сообщении литовского клуба.

Напомним, в завершившемся сезоне Евролиги «Жальгирис» занял 13-е место в турнирной таблице, не сумев пробиться в плей-офф. Клуб из Литвы одержал 15 побед и потерпел 19 поражений.

Ранее о чемпионстве в составе «Жальгириса» вспомнил 27-летний центровой «Оклахома-Сити Тандер» Айзея Хартенштайн, который выиграл титул в НБА сезона-2024/2025.

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