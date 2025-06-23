Sports Illustrated дал прогноз по Егору Дёмину за пару дней до драфта НБА — 2025

Эксперты авторитетного издания Sports Illustrated поделились прогнозом на предстоящий драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Мероприятие будет проходить в течение двух дней, 25 и 26 июня.

По мнению издания, под первым номером «Даллас Маверикс» на драфте выберет форварда Купера Флэгга. Россиянин Егор Дёмин, как ожидает портал, будет выбран под 17-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз».

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Это был его дебютный сезон в лиге. В настоящий момент российскому спортсмену 19 лет.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: