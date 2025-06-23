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23-летний тренер скончался в результате ДТП

23-летний тренер скончался в результате ДТП
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Тренер Мариус Коман скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом информирует пресс-служба румынской команды CSM Oradea, где работал специалист.

«С болью в сердце мы прощаемся с Мариусом Команом. Не так давно мы поздравляли его с медалями, которые завоевали игроки U14 под его руководством, и строили планы на будущее.

К сожалению, он покинул нас слишком рано после ужасной аварии. Молимся за его душу и выражаем соболезнования семье погибшего. Мы вместе с ними в эти трудные дни», — говорится в сообщении команды.

Коману было всего 23 года. Отмечается, что дети в настоящий момент находятся под присмотром врачей.

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