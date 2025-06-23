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Владислав Емченко намерен покинуть «Локомотив-Кубань» — источник

Владислав Емченко намерен покинуть «Локомотив-Кубань» — источник
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25-летний разыгрывающий «Локомотив-Кубань» Владислав Емченко недоволен руководством краснодарского клуба и хочет покинуть команду. Об этом информирует «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Емченко принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 6,3 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 2,1 передачи.

«Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу в серии за третье место. Чемпионом стал ЦСКА, одолевший «Зенит».

Ранее сообщалось, что 25-летний российский центровой Андрей Мартюк заработает в следующем сезоне 70 млн рублей без учёта бонусов по контракту с «Локомотивом-Кубань».

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