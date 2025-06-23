Владислав Емченко намерен покинуть «Локомотив-Кубань» — источник

25-летний разыгрывающий «Локомотив-Кубань» Владислав Емченко недоволен руководством краснодарского клуба и хочет покинуть команду. Об этом информирует «Матч ТВ».
В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Емченко принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 6,3 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 2,1 передачи.
«Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу в серии за третье место. Чемпионом стал ЦСКА, одолевший «Зенит».
Ранее сообщалось, что 25-летний российский центровой Андрей Мартюк заработает в следующем сезоне 70 млн рублей без учёта бонусов по контракту с «Локомотивом-Кубань».
Ислам Махачев играет в баскетбол: