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«Пари Нижний Новгород» усилил состав 24-летним форвардом из США

«Пари Нижний Новгород» усилил состав 24-летним форвардом из США
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«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе 24-летнего американского форварда Хантера Дина. Как информирует пресс-служба команды, стороны заключили соглашение сроком до конца сезона-2025/2026.

В прошедшем сезоне Хантер представлял словацкую команду «Прьевидза», где в среднем за матч набирал 12,9 очка, совершал 8,5 подборов и отдавал 1,3 передачи.

«Рады приветствовать Хантера в нашем клубе!» — говорится в сообщении «Нижнего Новгорода».

Напомним, «Нижний Новгород» в завершившемся сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Единой лиги, одержав 18 побед и потерпев 26 поражений. В четвертьфинале нижегородцы встречались с будущим чемпионом ЦСКА и уступили в серии со счётом 0-3.

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