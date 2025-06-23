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Определился первый чемпион в истории НБА, который ни разу не играл в лиге

Определился первый чемпион в истории НБА, который ни разу не играл в лиге
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19-летний сербский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Никола Топич оказался первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который стал чемпионом лиги и при этом не принял участия ни в едином матче. Об этом информирует HoopsHype.

Напомним, Топич был выбран «Оклахомой» под 12-м номером на драфте НБА 2024 года. Спортсмен пропустил весь сезон-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки.

Напомним, «Оклахома» в финальной серии НБА встречалась с «Индианой Пэйсерс» и победила в семи матчах. Седьмая и решающая игра завершилась со счётом 103:91.

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