Полиция прибыла к толпе фанатов «Оклахомы» на фоне новости о стрельбе после титула в НБА

Сотрудники полиции попросили разойтись фанатов «Оклахома-Сити Тандер», которые праздновали чемпионство своей команды вблизи арены. В противном случае, как рассказали сотрудники правоохранительных органов, болельщики могли быть арестованы.

Полиция прибыла к толпе фанатов «Оклахомы»:

Напомним, «Оклахома» в финальной серии НБА встречалась с «Индианой Пэйсерс» и победила в семи матчах. Седьмая и решающая игра завершилась со счётом 103:91.

Ранее сообщалось, что после встречи полиция начала расследование стрельбы, которая имела место в одном из парков вскоре после того, как «Тандер» завоевали титул. Сообщалось, что в результате инцидента пострадал один человек.