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Леброн Джеймс назвал свою главную цель в баскетболе

Леброн Джеймс назвал свою главную цель в баскетболе
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своей любви к баскетболу.

«Мы объездили весь мир. И когда люди ценят то, что ты делаешь, это значит всё. Я влюбился в эту игру из-за того, что она сделала для меня и моих друзей. Она сплотила нас. Она уберегла нас от улиц, от бед.

Иметь возможность играть в баскетбол и продолжать вдохновлять людей вокруг, людей по всему миру — это самое главное», — сказал Джеймс во время выступления на фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке.

В настоящий момент Леброну 40 лет. В прошлом сезоне НБА Джеймс принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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