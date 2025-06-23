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«Панатинаикос» подписал контракт с чемпионом Греции

«Панатинаикос» подписал контракт с чемпионом Греции
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Пресс-служба афинского «Панатинаикоса» объявила о заключении контракта с 29-летним греческим баскетболистом Василеосом Толиопулосом. Соглашение с Василеосом рассчитано на три сезона.

188-сантиметровый Толиопулос выступает на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Василеос с юных лет играл за молодёжные команды греческого клуба «Паниониос» Афины, прежде чем начать профессиональную карьеру в «Икарос Халкидас».

Сезон-2024/2025 Толиопулос провёл в составе «Ариса» из Салоников. Помимо чемпионата Греции, принял участие в Еврокубке.

С 2015-го по 2019-й получил известность благодаря игре за «Олимпиакос», в составе которого в 2016-м стал чемпионом Греции.

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