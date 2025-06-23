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Инсайдер ответил, просил ли Яннис Адетокунбо обмена из «Милуоки»

Инсайдер ответил, просил ли Яннис Адетокунбо обмена из «Милуоки»
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Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст опроверг слухи, что греческий тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо просил обмена и планирует перейти в другую команду.

«Яннис не просил обмена, он недоступен для обмена — сегодня 23 июня. Это факты. У «Бакс» сейчас сложная задача — перестроить команду и повысить её конкурентоспособность», — приводит слова инсайдера Clutch Point.

Напомним, в 2021 году Яннис помог «Милуоки» выиграть чемпионат лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации), однако в текущем плей-офф команда уступила «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.

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