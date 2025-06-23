Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Швед назвал самые запоминающиеся моменты в составе «Зенита»

Алексей Швед назвал самые запоминающиеся моменты в составе «Зенита»
Комментарии

Известный российский баскетболист Алексей Швед, который в сезоне-2024/2025 перешёл в санкт-петербургский «Зенит», рассказал о самых запоминающихся моментах по ходу этого сезона.

«Да много моментов было хороших: когда мы забивали важные мячи на последних секундах, забирали тяжёлые игры, как мы играли в плей-офф — полуфинал, финал Лиги. Так что очень много моментов. Главное, что я заметил — была хорошая атмосфера в раздевалке. Это бывает не у всех команд, и это очень большой плюс», — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» в серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ уступил московскому ЦСКА со счётом 2-4.

Материалы по теме
Единая лига — самая неинтересная в Европе? Топ-10 чемпионатов по интриге
Единая лига — самая неинтересная в Европе? Топ-10 чемпионатов по интриге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android