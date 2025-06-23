Алексей Швед назвал самые запоминающиеся моменты в составе «Зенита»

Известный российский баскетболист Алексей Швед, который в сезоне-2024/2025 перешёл в санкт-петербургский «Зенит», рассказал о самых запоминающихся моментах по ходу этого сезона.

«Да много моментов было хороших: когда мы забивали важные мячи на последних секундах, забирали тяжёлые игры, как мы играли в плей-офф — полуфинал, финал Лиги. Так что очень много моментов. Главное, что я заметил — была хорошая атмосфера в раздевалке. Это бывает не у всех команд, и это очень большой плюс», — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» в серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ уступил московскому ЦСКА со счётом 2-4.