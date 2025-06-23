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Алексей Швед рассказал, как планирует провести лето

Алексей Швед рассказал, как планирует провести лето
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Известный 36-летний разыгрывающий Алексей Швед рассказал в интервью, как планирует провести лето после сезона-2024/2025, который он отыграл в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Пока я полечу в Москву, побуду там несколько дней. Может быть, недельку нужно будет заняться моим коленом. Всё-таки его нужно вылечить перед отдыхом. И потом уже поеду отдыхать, когда буду чувствовать себя хорошо», — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

Напомним, Швед вместе с «Зенитом» завоевал серебряные награды. Санкт-петербуржцы уступили в серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ московскому ЦСКА со счётом 2-4.

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