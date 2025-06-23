Видео: фанаты поддержали травмированного Халибёртона по дороге в аэропорт

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором фанаты скандируют имя 25-летнего звёздного игрока Тайриза Халибёртона, представляющего команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, по дороге в аэропорт после седьмого матча финала сезона-2024/2025 (91:103).

Халибёртона везут на коляске из-за повреждения ахиллова сухожилия, которое он получил в первой четверти заключительной игры сезона. Впоследствии его отец сообщил, что у игрока травма ахиллова сухожилия. За семь минут, проведённых на паркете, защитник успел набрать девять очков. «Пэйсерс» уступили со счётом 91:103. Чемпионом стала «Оклахома».